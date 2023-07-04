Более миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Находки

Следователи отдела МВД России по Находкинскому городскому округу завели уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Находке пенсионерка лишилась крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

81-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что перевела неизвестным 1 251 600 рублей. Схема стандартная: звонок от неизвестного и запугивающая история.

«Женский голос на другом конце провода обратился по имени и отчеству. Незнакомка представилась сотрудницей полиции и сообщила о том, что в одном из небезызвестных банков некто пытается оформить кредит на мое имя», – рассказала пенсионерка.

По легенде, попытка выдачи денежных средств, естественно, не прошла. И далее предупреждение – сейчас с вами свяжется «настоящий» сотрудник банка и расскажет о дальнейших действиях.

Чуть позже женщине позвонили «из банка» и пояснили, что деньги нужно срочно снимать и переводить на якобы безопасный счет. Доверчивая старушка все требования выполнила, и только потом женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Уже в отделении полиции она честно призналась, что знала о подобных «разводах», но никогда не думала, что тоже так просто попадется на эту удочку.

Следователи отдела МВД России по Находкинскому городскому округу завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Если злоумышленников найдут, им грозит реальный срок до 10 лет лишения свободы.

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