В отдаленном регионе России лишь этим летом отменили противоэпидемические мероприятия, связанные с COVID-19

Больше нет ограничений на массовые мероприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Камчатке спустя долгое время отменили совместный приказ Роспотребнадзора и регионального министерства здравоохранения о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19. Многие регионы пошли на этот шаг еще год назад, а то и раньше. И вот, наконец-то, болезнь отступила и от отдаленного региона России. Сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Человечество столкнулось с коронавирусом в декабре 2019 года, он принес много бед и забрал далеко не одну жизнь. В 2023 году уже не встретишь людей в масках, давно не слышно о самоизоляции и «дистанционке». На Камчатке в течение июня зафиксировали лишь единичные случаи заболевания COVID-19. Такая же ситуация обстоит в стране в целом.

Теперь жителям и гостям региона вновь можно посещать родных, которые находятся в больнице, а также проводить партнерские роды. Отметим, пару недель назад на федеральном уровне отменили целый ряд постановлений главного государственного санитарного врача по недопущению распространения болезни. Например, теперь туристов, которые вернулись из других стран, не будут изолировать на две недели. Больше нет ограничений на массовые мероприятия и обязательного проведения лабораторных обследований на коронавирус.

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