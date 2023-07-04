Почти 305 тысяч гектаров сои засеяли аграрии Приморского края

Иллюстрация из архива. Фото: Александр ХИТРОВ

В Приморье 304,9 тысячи гектаров ценной бобовой культуры засеяно приморскими растениеводами на начало июля. Как уточнили в министерстве сельского хозяйства, это 100% от запланированного на этот год, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Больше всего – 42 тысячи гектаров – заняла соя в Хорольском муниципальном округе, 37 тысяч посеяно в Михайловском районе, 31 тысяча – в Ханкайском муниципальном округе.

Уборка сои начнется в октябре, всего аграрии планируют собрать 507 тысяч тонн урожая этих бобовых. Приморский край занимает второе место по производству сои среди регионов Дальневосточного федерального округа – 29% от общего ее урожая собирается здесь.

Соя является ценной пищевой и технической культурой, пользующейся значительным спросом на рынках Юго-Восточной Азии. Только с начала этого года экспорт сои и продукции из нее, произведенных в Приморье, превысил 110 миллионов долларов.

Напомним, в прошлом году посевная кампания оказалась успешной. Аграрии собрали более миллиона тонн зерна в Приморье.

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