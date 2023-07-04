Названо число стобалльников по ЕГЭ в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморском крае отгремели выпускные – пора подвести итоги 11 лет учебы. В сдаче ЕГЭ, отметили в пресс-службе краевого правительства, одиннадцатиклассники края преуспели. 34 из них набрали максимум на экзамене, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По информации краевого министерства образования, из более чем 9 тысяч приморских выпускников, которые сдавали ЕГЭ в текущем году, 100 баллов смогли набрать 34 человека. Больше всего «отличников» по русскому языку – их шестнадцать человек, восемь человек получили максимальные баллы по литературе, пять – по химии, три – по обществознанию, два – по физике, и по одному человеку – по информатике и истории. Две выпускницы - Ксения Бабинская и Екатерина Арсенькина получили максимальные баллы по двум предметам одновременно.

Министерство образования сообщает, что в 2023 году, в сравнении с предыдущими, выросло как количество выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальную оценку, так и средний балл по отдельным предметам.

«Теперь на медаль «За особые успехи в учении» могут претендовать более 360 выпускников края», – сказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

К слову, ранее «КП» рассказывала об успехе школьницы из Фокино, которая сдала литературу на 100 баллов. Читайте о том, как у нее это получилось, в отдельном материале.

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