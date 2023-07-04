Супружеская пара из Владивостока спасла чайку и дала ей имя в честь города

Чайка. Фото: Дальневосточные ведомости.

Супружеская пара нашла на пороге ветклиники чайку со сломанным крылом. Как оказалось, кто-то принес птицу к ветеринарам на Калинина, но специалиста по орнитологии там не было. Видимо, предыдущие спасители опустили руки и ушли. Татьяна и ее супруг решили закончить начатое и нашли того, кто поможет пернатой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», ссылаясь на «Дальневосточные ведомости».

Интересный факт придает этой истории дата спасения птицы – 2 июля – День города. А чайки, как известно, один из самых знаменитых символов Владивостока. Супруги посадили пернатую в коробку и доставили около 20:00 к орнитологу. Специалист озвучила диагноз – открытый перелом крыла со смещением. В три часа ночи крылатого пациента прооперировали.

Чайке дали имя Влада в честь города. Пока она находится на реабилитации, ее спасители надеются, что она поправится и сможет вновь летать. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке спасли замерзающего лебедя с поврежденным от выстрела крылом.

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