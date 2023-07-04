МТС и Почта России расширили географию доставки в Приморье

Фото: МТС.

Почта России будет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС в Дальнереченске, Дальнегорске, Лесозаводске, Партизанске, Большом Камне, Спасске-Дальнем и Врангеле. Их жителям уже доступно онлайн около 11 тыс. различных товаров, а также цифровых сервисов, например, подписка Premium для активных пользователей интернет-сервисов или Junior для детей.

«Интерес приморцев к онлайн-покупкам продолжает расти. Так, с января по май этого года количество заказов увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными товарами стали смартфоны, умные часы и беспроводные наушники. Мы хотим дать возможность как можно большему числу жителей региона получить современный смартфон и другие технологические товары, чтобы они могли оценить все преимущества нашей цифровой экосистемы. При этом сотрудничество с Почтой России, обеспечивает нас широкой географией логистики», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.