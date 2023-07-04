Международные соревнования «Дети Приморья» стартовали во Владивостоке при поддержке FESCO и ВМТП

Соревнования прошли благодаря поддержке FESCO и ВМТП. Фото: Пресс-служба FESCO

Владивосток в день своего 163-летия стал столицей проведения международных спортивных игр «Дети Приморья». Подарком для горожан стала яркая церемония открытия с красочными выступлениями. А завершили праздничный вечер концерт Ёлки и салют с акватории.

Несколько тысяч жителей Владивостока собрались на трибунах, чтобы увидеть парад участников соревнований, финиш эстафеты огня игр и театрализованные представления. Проведение соревнований стало возможным, в том числе благодаря поддержке Транспортной группы FESCO и входящего в ее структуру Владивостокского морского торгового порта.

«ВМТП поддерживает развитие спорта в Приморском крае и во Владивостоке. Поэтому мы особенно рады поддержать проведение такого масштабного спортивного праздника. Конечно, на всех соревнованиях мы будем болеть за приморских спортсменов и делать и дальше все, что от нас зависит, для развития родного региона», – рассказала Елена Хорошун, бизнес-партнер по управлению персоналом ВМТП.

«Дети – это наше будущее, а дети, занимающиеся спортом – здоровое будущее нашей страны. Мы рады, что в этот солнечный день во Владивостоке собрались дети из городов Дальнего Востока и из Китая, чтобы проявить себя в разных видах спорта», – сказал Алексей Глущенко, директор по развитию спортивных проектов FESCO.

Владивостокский морской торговый порт и Транспортная группа FESCO традиционно помогают развитию проектов, популяризующих спорт и здоровый образ жизни у детей. Это – важные шаги в реализации доступности спорта для каждого.

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