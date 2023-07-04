Во Владивосток идет судно с 564 автомобиля из Китая

Новый маршрут поможет достигнуть грузооборота до 50 000 тонн. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первую линию прямой доставки товаров из Хунани запустили в Россию. Во Владивосток идет судно, груженное 564 машинами и экспортными грузами. Об этом сообщили в представительстве МИД России в дальневосточной столице. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Судно отбыло из порта Чэнлинцзи в городе Юэян провинции Хунань в понедельник, 3 июля. Планируется, что во Владивосток оно прибудет примерно через 10 дней, обратный путь домой займет 12 дней. В общей сложности это позволит сэкономить около пяти дней и 40% стоимости каждого рейса. В сравнение ставили опыты прошлых лет, когда товары перегружали через Шанхай.

Новый маршрут не только поможет достигнуть грузооборота до 50 000 тонн, но и станет огромным шагом на пути к развитию экономических и торговых отношений Хуань со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути». В ведомстве отмечают, что вся провинция не имеет прямого выхода к морю, есть только речные водные пути.

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