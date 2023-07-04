Больше 20 тысяч школьников познают Приморский край с помощью «Арсеньевской карты»

Школьники с удовольствием посещали мероприятия, экскурсии и выставки. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В День защиты детей в Приморье стартовал просветительский проект «Арсеньевская карта». Весь месяц школьники посещали театры, музеи, а также изучали историю и культуру родного края. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

Всего за месяц больше 20 тысяч детей смогли бесплатно побывать в учреждениях культуры.

– Школьники в возрасте от шести до 13 лет активно и с большим удовольствием посещали мероприятия, экскурсии и выставки. Самыми популярными местами стали музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева, Приморский краевой драматический театр молодежи и Приморский океанариум, – рассказала краевой министр образования Эльвира Шамонова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что проект работает в пилотном режиме, но к нему уже присоединились Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморский культурно-исторический центр, Приморский океанариум, иммерсивный проект «Голос внутри» и Владивостокская крепость, а также кинотеатры города.

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