Чудом выжила: в Приморье на женщину рухнула бетонная стена

Женщину сразу же передали экипажу скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 4 июля, в поселке Новый на женщину рухнула тяжелая бетонная стена. Спасатели чудом успели ее вызволить. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спасатели прибыли примерно в 16:40. Вызволять ее из-под бетонного плена пришлось с помощью специального спасательного инструмента.

Сегодня, 4 июля, в районе 16:40 в посёлке Новый спасатели извлекли женщину из-под рухнувшей на неё плиты. В операции пришлось задействовать спасательный инструмент.

Неизвестно, как 44-летняя женщина оказалась под плитой. Ее сразу же передали экипажу скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу. Редакция написала в минздрав, чтобы узнать, в каком она сейчас состоянии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Прокуратура Фрунзенского района разбирается с обрушением подпорной стены в районе Приморской краевой клинической больницы № 1. Фрагменты стены рухнули на гараж, тем самым повредив три машины медучреждения.

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