Во Владивостоке появится общественное пространство Третьяковской галереи

Фото: LPTV DESIGN

7 июля Государственная Третьяковская галерея при поддержке транспортной группы FESCO открывает общественное пространство во Владивостоке для посетителей. Цель проекта – предоставить жителям Дальнего Востока доступ к богатому творческому опыту и просветительским программам Третьяковской галереи.

Общественное пространство откроется в историческом здании Дальневосточного морского пароходства на улице Алеутской, 15. В 1910-х годах в нем располагалась главная контора Торгового дома «Бринер, Кузнецов и Ко». Архитектурные элементы фасада перекликаются с оформлением одного из самых красивых строений Владивостока в стиле модерн – особняка семьи Бринер. Об этом сообщили в администрации Владивостока.

Проект будет реализовываться с помощью культурно-просветительских мероприятий и образовательных программ, разработанных непосредственно специалистами галереи и сотрудниками филиала во Владивостоке. Посетители нового культурного центра получат доступ к библиотеке, сформированной специалистами галереи и состоящей из книг издательской программы, каталогов постоянных экспозиций и крупных выставок последних лет. В зоне коворкинга будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, творческие встречи с художниками и специалистами из сферы музейного дела.

В пространстве будут проходить лекции по истории искусства и музейному делу. Открытие общественного пространства – важное событие для Приморского края. Совместный проект Третьяковской галереи и Транспортной группы FESCO будет способствовать плодотворному диалогу двух культурных центров России: Москвы и Владивостока. Открывая для жителей региона новые рекреационные и образовательные возможности, мероприятия пространства будут вносить разнообразие в культурный ландшафт Приморья, что, в свою очередь, улучшит качество жизни на территории и поможет региону стать более привлекательным как для жителей, так и для бизнеса.

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