В Уссурийске прощаются с боевым генерал-лейтенантом Николаем Шелудько

Ему было 82 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уссурийске ушел из жизни генерал-лейтенант, почетный председатель Приморской общественной организации ветеранов военной службы ДВО Николай Архипович Шелудько. Ему было 82 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Службе в Вооруженных Силах Советского Союза и Российской Федерации Шелудько отдал 36 лет. Он занимался военно-патриотическим воспитанием допризывной молодежи Уссурийского городского округа, вел активную работу по защите социальных прав и интересов военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и членов их семей. В длинном списке его наград ордена «Красной звезды», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «Знак почета» и многие другие.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Шелудько.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что умер Григорий Вакулишин, ветеран Великой Отечественной войны.

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