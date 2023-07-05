В Уссурийске прощаются с боевым генерал-лейтенантом Николаем Шелудько

Ему было 82 года.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Уссурийске ушел из жизни генерал-лейтенант, почетный председатель Приморской общественной организации ветеранов военной службы ДВО Николай Архипович Шелудько. Ему было 82 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Службе в Вооруженных Силах Советского Союза и Российской Федерации Шелудько отдал 36 лет. Он занимался военно-патриотическим воспитанием допризывной молодежи Уссурийского городского округа, вел активную работу по защите социальных прав и интересов военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и членов их семей. В длинном списке его наград ордена «Красной звезды», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «Знак почета» и многие другие.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Шелудько.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что умер Григорий Вакулишин, ветеран Великой Отечественной войны.
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