Студенты ДВФУ активно помогают участникам СВО и их семьям

Во время встречи присутствующие обсудили также создание патриотического центра в кампусе ДВФУ. Фото: Правительство Приморского края

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев приехал во Владивосток и встретился 5 июля со студентами-активистами Дальневосточного федерального университета. Вместе с молодежью Юрий Петрович обсудил развитие патриотических движений и воспитание молодежи в этом направлении. На встрече также присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правительство Приморья.

Полпред президента отметил, что работа патриотических подразделений несомненно важна. Ребята выполняют все для того, чтобы быть рядом с теми, чьи родные защищают Родину. Участники корпуса добровольцев «Помогаем СВОим» объединили четыре волонтерские организации края и ежедневно поддерживают связь с близкими военнослужащих, оказывая им психологическую и даже юридическую поддержку. Также волонтеры проводят культурно-досуговые мероприятия, в том числе и для самых юных жителей края.

Ребята собрали и передали более 400 килограммов гуманитарной помощи, организовали приезд жен военнослужащих и мобилизованных граждан в ДВФУ на концерт артистов Приморской сцены Мариинского театра, а для их детей – на новогодние утренники.

«Я уверен, что любовь к Родине – качество, которое необходимо всем, кто хочет добиться успеха, кто хочет быть успешным. Желаю, чтобы вы таковыми и были», – напутствовал студентов Юрий Трутнев.

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что теперь в крае курсы медсестер будут проходить не 2,6 года, а 1,1. Это позволит желающим помогать нашим бойцам отправиться на выручку как можно скорее, при этом получив самый важный багаж знаний.

«Это даст возможность увеличить количество среднего медицинского персонала, который очень нужен, в том числе для ухода за больными. Кроме того, в системе СПО, специализированных медицинских колледжах мы начали открывать для этого сестринские отделения», – рассказал Олег Кожемяко.

Во время встречи присутствующие обсудили также создание патриотического центра в кампусе ДВФУ. Работа направлена на развитие патриотического сознания, исторического понимания и культурной идентичности у российской молодежи.

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