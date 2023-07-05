Готовятся к худшему: Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность

Дежурные службы флота и экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В пунктах базирования Тихоокеанского флота РФ в Приморском крае повысили штормовую готовность из-за надвигающегося циклона. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил флота усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. Дежурные службы флота и экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за развитием циклона», – говорится в сообщении ТОФ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Приморский край находится во власти глубокого циклона. Из-за этого на юге уже начались дожди, к вечеру там усилится ветер до 20 километров в час. Высота волн в заливе Петра Великого достигнет опасного значения в 4 метра.

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