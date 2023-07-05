Молоко Арсеньевского молочного комбината – лауреат конкурса «100 лучших товаров России»

Арсеньевское молоко получило высшую награду за качество и вкус. Фото: ООО «АМК»

В прошлом году Арсеньевское живое молоко стало Лауреатом, а фруктово-ягодные йогурты – дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». И это далеко не все призы и награды, которые бережно хранятся в музее Арсеньевского молочного комбината. Золотые медали и титул «Лучший товар России» получали сметана, кефир, бифилюкс, варенец с пенкой, творожный десерт.

Арсеньевское молоко – традиционный участник выставок и дегустационных конкурсов в области молочной промышленности. В подтверждение этому – перечень дипломов, наград и сертификатов, часть которых вы можете увидеть на бутылке этого уникального продукта.

Откуда берется столько молока? Арсеньевский молочный комбинат собирает его с молочных ферм. Ежедневно 8 собственных молоковозов везут молоко со всего Приморья в Арсеньев. На сегодняшний день охвачены фермерские хозяйства от Находки до Камня-Рыболова, включая Спасский и Чугуевский районы. Коровы на таких предприятиях содержатся в хороших условиях, за ними обеспечивается правильный уход. Каждую партию молока тщательно проверяют на наличие антибиотиков в собственной лаборатории комбината.

Покупая молоко Арсеньевского молочного комбината, вы можете быть уверены в его качестве и свежести. Ведь вкус натурального молока невозможно подделать.

Реклама. ООО «АМК»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.