«Патриотическое движение в каждый университет Дальнего Востока»: Юрий Трутнев пригрозил вузам

Юрий Трутнев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Во Владивосток с рабочей поездкой прибыл 5 июля полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Утром он побывал в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) и встретился со студентами. На встрече Юрий Петрович заявил, что считает правильным заменить проректоров по воспитательной работе тех вузов, где отсутствует патриотическое движение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Полпред уверен, что патриотическое движение должно присутствовать в каждом высшем учебном заведении, тем более на Дальнем Востоке. Юрий Петрович обозначил, что для этого будут приняты все соответствующие меры. Эту тему он пообещал затронуть с ректором ДВФУ Борисом Коробцом, а также с Минобразованием и Минобороной.

«У нас сейчас есть такая должность - проректор по воспитательной работе. Я их сегодня соберу и задам вопрос, как они работают. Наличие патриотических объединений в вузе будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если оно отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора».

Напомним, также на встрече присутствовал губернатор края Олег Кожемяко, и он сделал заявление об укороченном периоде обучения на курсах медсестер в крае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьники из Владивостока посещают театры, музеи и выставки по «Арсеньевской карте»

С сентября к проекту присоединятся все школьники Приморского края (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.