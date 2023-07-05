Будет душно и жарко: выходные в Приморье порадуют жителей хорошей погодой

Во Владивостоке также не будет дождей на выходных.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Синоптики «Примгидрометцентра» рассказали о том, чего приморцам ожидать от выходных. Ситуация сильно изменится, после дождей вернется летняя жара. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Вслед ушедшим циклонам на Приморье распространится гребень тихоокеанского антициклона. Осадки прекратятся, в удаленные от моря континентальные районы вернется жара, +27…+33 °С.
На побережье могут быть туманы, которые ослабеют во второй половине дня. Максимальные температуры здесь +20…+26 °С. Фон минимальных температур +13…+20 °С.
Во Владивостоке также не будет дождей на выходных. Но относительная влажность воздуха будет высокой, поэтому появится духота. Максимальные температуры +23…+26 °С, минимальные +16…+19 °С.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье объявили о штормовом предупреждении на этой неделе. Глава Примгидромета Борис Кубай предупредил о том, что сильные ливни пройдут над краем с 5 по 6 июля.
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