Ввоз автомобилей из Японии во Владивосток за 2023 год увеличился вдвое

В пресс-службе ДВТУ рассказали, какие машины ввозят во Владивостоке чаще. Фото: Милана СОКОЛ

Число ввозимых в дальневосточную столицу автомобилей увеличилось в два раза, и это только за первое полугодие 2023 года. За шесть месяцев через Владивосток таможенники оформили более 13 тысяч авто. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Самым «автомобильным» месяцем стал июнь, причем в прошлом году всплеск зарегистрирован в этом же месяце. В 2023 ввезено более 28 тысяч автомобилей, в 2022 – более 15 тысяч машин за указанный период.

Июнь 2023 года для Владивостокской таможни и вовсе стал рекордным по количеству оформленных транспортных средств. До этого самым автомобильным месяцем был ноябрь в 2022 году, тогда таможенники зарегистрировали всего на 380 машин меньше июньских рекордных показателей.

В пресс-службе ДВТУ рассказали, какие машины ввозят во Владивостоке чаще. Традиционно это японские марки – Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru. Они занимают 80% от числа оформленных машин. Далее – корейский автопром в лице Hyundai, Genesis, SsangYong, Kia. Остальное – единицы из Китая. Причем действительно единицы, потому что за неделю таможенники оформляют не более 10 авто для физлиц.

Кстати, накануне во Владивосток из провинции Хунани выдвинулось судно с 564 автомобилями на борту. Этот рейс – ознаменование запуска первой прямой линии доставки товаров из Хунани в Россию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.