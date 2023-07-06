«Оставить 300 семей без дома?»: Олег Кожемяко отстоял земли жителей Садгорода

В свое время проверку по признакам халатности начал региональный Следственный комитет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще в марте 2023 года более тысячи жителей Владивостока получили иски от Минобороны РФ. В документах черным по белому было сказано – их права на земли аннулируются. В вопрос вмешался губернатор Приморья Олег Кожемяко. После проведенной работы и тщательного решения вопроса, министерство обороны передало участки мэрии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Основание исков было следующее – документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Но в таком случае, это могло коснуться 300 семей. К тому же, стало известно, что права жителей были нарушены еще при выдаче земельных участков, в связи с чем проверку по признакам халатности начал региональный Следственный комитет.

«Мы направили Минобороны обращение по вопросу соблюдения прав жителей. У людей там давно построены дома. Краевое министерство имущественных и земельных отношений провело большую работу совместно с военными специалистами», – объявил губернатор.

Также глава края поблагодарил всех причастных за слаженную работу при решении вопроса.

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