Встречаем с 4G: на въезде в столицу Приморья улучшилось качество мобильной связи

Фото: предоставлено ПАО «МегаФон»

Гости Владивостока смогут поделиться в интернете первыми впечатлениями от городского пейзажа уже подъезжая к столице Дальнего Востока. МегаФон построил на въезде в город новую базовую станцию, улучшив доступность мобильной связи LTE на участке дороги «Уссури».

Ежедневно через основные автомобильные ворота Владивостока проезжают тысячи машин местных жителей, грузовой и пассажирский транспорт. В летний сезон дорожный трафик значительно увеличивается за счет автотуристов из соседних регионов. Новая базовая станция обеспечила современной цифровой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом четвертого поколения транзитный участок автотрассы.

Этот отрезок автодороги также является популярной фотолокацией у туристов. Здесь находится один из символов морского города – ростральная колонна и статуя моряка-тихоокеанца, который приветствует гостей и жителей региона. Благодаря улучшению качества связи фото и видео, сделанные возле стелы, а также виды на Амурский залив туристы теперь могут сразу же загружать в социальные сети или отправлять через мессенджеры своим друзьям и близким.

«Мы активно улучшаем качество связи в точках туристического притяжения в Приморском крае. Участок автодороги “Уссури" на въезде во Владивосток включен в основной гостевой маршрут, по которому следует большинство приезжающих в регион, отсюда начинается их знакомство с городом и его морскими пейзажами. Помимо этого, тысячи местных жителей ежедневно используют этот путь, чтобы доехать до работы из пригорода. Устойчивая мобильная связь им необходима для оперативного решения рабочих и бытовых вопросов», – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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