В Приморье из коррекционной школы пропал подросток

Всех, кто может владеть хоть какой-нибудь информацией, традиционно просят обращаться по телефонам полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье разыскивают парня, который ушел из коррекционной школы и не вернулся. Об этом сообщает «Примпоиск». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Довиденко Александр пропал еще 1 июля – ушел из КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» в Артеме. До настоящего времени о том, где может находиться 18-летний юноша, ничего неизвестно.

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Рост Александра 164 сантиметра, телосложение среднее, русые волосы и короткая стрижка, зеленые глаза. Парень был одет в серую футболку, оранжевые шорты с синими пятнами и серые кроссовки.

Всех, кто может владеть хоть какой-нибудь информацией, традиционно просят обращаться по телефонам полиции или волонтеров:

8 (42337) 4-72-47, 4-72-01, 102 или 112 – полиция

8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02.

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