На 20 тысяч приморцев стало больше благодаря программе переселения

Более 19,8 тысячи человек начали новую жизнь в Приморье. Фото: Вадим ПОПОВ

Региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению граждан в Россию стартовала еще в 2007 года, благодаря ей на данный момент в Приморье переехало около 20 тысяч человек. В регион приезжают наши соотечественники с Украины, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдовы и других заграничных стран, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в краевом министерстве профессионального образования и занятости населения, более 19,8 тысячи человек начали новую жизнь в Приморье. Участники госпрограммы селятся в Дальнереченске и Лесозаводске, в Кировском, Надеждинском, Михайловском, Хасанском и Ханкайском районах края.

«Принять участие в проекте могут соотечественники трудоспособного возраста, проживающие за рубежом, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по востребованным профессиям. Если вы учитесь более двух лет по программам высшего или среднего профессионального образования, то совместно с членами семьи также можете участвовать», – объяснил глава ведомства Сергей Дубовицкий.

Отметим что программа также доступна иностранцам, прибывшим на территорию России в качестве беженцев.

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