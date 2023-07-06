Прокуроры Приморья помогают людям, попавшим в лапы мошенников

Мошенники подключают в свои сферы помощников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У мошенников множество способов обмануть людей на деньги, порой они подключают для работы дропперов (помощников). Несколько жителей Приморья обратились в полицию, жителей края обманули в общей сумме примерно на 2 290 000 миллионов рублей. На сегодняшний день прокуроры края помогают даже в тех делах, где они не являются одной из сторон конфликта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В лапы мошенников попало несколько приморцев. В одном из случаев потерпевшей стала 69-летняя женщина, которая в силу возраста и состояния здоровья не может самостоятельно выступить истцом при защите своих прав. Прокурор района подал в Иркутский районный суд иск о взыскании с дроппера более 350 тысяч рублей, которые потерпевшая перевела в результате уговоров мошенников под предлогом сохранить деньги, ведь они находятся «в опасности».

Также прокурор Дальнегорска помог мужчине предъявить иски шести дропперам, счета которых использовались мошенниками. Общая сумма заявлений превышает 1,7 млн рублей. А прокурор Первомайского района предъявили иски помощникам злоумышленников на 160 тысяч рублей.

Дальнереченский межрайонный прокурор оказал помощь в подготовке искового заявления жертве мошенника 1977 года рождения. У мужчины через банковский счет третьего лица похитили свыше 80 тысяч рублей для оплаты автомобильных запчастей, которые потерпевший так и не получил. В Нагатинский районный суд Москвы направили исковое заявление о взыскании с дроппера похищенной суммы.

Прокуроры проследят за трем, чтобы люди, попавшие в беду, получили назад свои деньги.

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