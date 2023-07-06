Рыбаки в этом году смогли раньше выйти на промысел. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, больше 11 тысяч тонн сардины иваси выловили приморские рыбаки. Такой результат стал возможен благодаря благоприятной промысловой обстановке в районе Южных Курил, где работают региональные рыбопромышленники.

Как отметили в агентстве, рыбаки в этом году смогли раньше выйти на промысел – он начался 20 мая, и выставили больше судов. Сейчас в зоне лова работает семь судов, принадлежащих приморским компаниям, в том числе одно крупнотоннажное и шесть среднетоннажных. В итоге удалось выловить более 11 тысяч тонн – на 5 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Лов сардины является достаточно сложным промыслом, так как при нем необходимо учитывать сразу несколько факторов – скорость движения косяка рыбы, ветра, морских течений, самого судна. Любая ошибка грозит утерей невода.

Сардина иваси выступает в качестве одного из основных видов сырья для производства рыбных консерв и пресервов.

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