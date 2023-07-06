Опубликованы фото и видео последствий ливня в Артеме, глава города дал первые поручения

На заседании комиссии чрезвычайным ситуациям глава города дал первые поручения. Фото: Вячеслав Квон.

За сутки в Артеме выпало 87 мм осадков. Вода затопила улицы, подвалы, частные дороги, а также размыла дороги. Глава Артема Вячеслав Квон лично контролирует работу по устранению последствий циклона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. На улицах работают грейдеры, экскаваторы, самосвалы и тракторы.

На заседании комиссии чрезвычайным ситуациям глава города дал первые поручения:

«Привлекайте дополнительную технику, если это необходимо. Навести порядок нужно в кротчайшие сроки».

КЧС принято решение о задействовании дополнительных сил и средств для скорейшей ликвидации последствий проливных дождей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что прошедший циклон вновь затруднил движение на дорогах в пяти муниципалитетах края – сотрудники служб уже восстанавливают дорожное полотно с помощью спецтехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На улицах Фадеева и Татарская во Владивостоке завершают дорожный ремонт

Сотрудники служб постоянно мониторят во Владивостоке состояние грунтовых дорог (подробнее...)

Новый асфальтированный проезд появился на Луговой во Владивостоке в рамках комплексного ремонта

В список для обновления вошли 30 объектов города (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.