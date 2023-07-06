Опубликованы фото и видео последствий ливня в Артеме, глава города дал первые поручения

На заседании комиссии чрезвычайным ситуациям глава города дал первые поручения. Фото: Вячеслав Квон.
За сутки в Артеме выпало 87 мм осадков. Вода затопила улицы, подвалы, частные дороги, а также размыла дороги. Глава Артема Вячеслав Квон лично контролирует работу по устранению последствий циклона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Городские службы работают в режиме повышенной готовности. На улицах работают грейдеры, экскаваторы, самосвалы и тракторы.
На заседании комиссии чрезвычайным ситуациям глава города дал первые поручения:
«Привлекайте дополнительную технику, если это необходимо. Навести порядок нужно в кротчайшие сроки».
КЧС принято решение о задействовании дополнительных сил и средств для скорейшей ликвидации последствий проливных дождей.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что прошедший циклон вновь затруднил движение на дорогах в пяти муниципалитетах края – сотрудники служб уже восстанавливают дорожное полотно с помощью спецтехники.
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