В Приморье выявлен случай лейкоза у крупного рогатого скота

Испытания проводили Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Рассказово, что в Ханкайском муниципальном округе, выявлен случай лейкоза у крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Испытания проводили Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора. По итогу специалисты выявили антитела к вирусу лейкоза у трех коров в хозяйстве. Пробы исследований переданы в профильное ведомство, чтобы провести дополнительные лабораторные исследования – для уточнения диагноза.

Эксперты утверждают, что Приморье – территория, неблагополучная по лейкозу крупного рогатого скота. В разных округах регулярно фиксируется это заболевание. Но в других регионах страны тоже есть вероятность подхватить недуг.

Чтобы избежать проблем, скот необходимо обследовать как минимум дважды в год. Лейкоз – хроническая ретровирусная пролиферативная болезнь, характеризующаяся диффузной инфильтрацией тканей и появлением опухолей. Выявить его на начальных стадиях практически невозможно – протекает бессимптомно. На поздних стадиях выявляют по лимфоцитозу и злокачественному разрастанию кроветворных и лимфоидных клеток в различных органах.

В Россельхознадзоре напомнили, что реализовывать в пищу молоко, полученное от больного животного, категорически запрещается.

«Призываем приобретать молочную и мясную продукцию только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов».

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