Юрий Трутнев сделал важное заявление о конкурсе лучших проектов по благоустройству городов Дальнего Востока

Результаты конкурса озвучат во Владивостоке в третьей декаде июля. Фото: Вадим ПОПОВ

На совещании по подготовке мастер-планов городов Приморского края, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о том, как продвигается конкурс лучших проектов по благоустройству городов Дальнего Востока. На данный момент на рассмотрении уже пять заявок на сумму 950 миллионов рублей. сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Решение о реновации городов Дальнего Востока принято Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на VI Восточном экономическом форуме. В список вошли все столицы субъектов Российской Федерации, расположенные в Дальневосточном федеральном округе, а также города с численностью населения более 50 тысяч человек. Таких в Приморском крае пять: Уссурийск, Находка, Артем, Большой Камень, Арсеньев и Владивосток.

«С реализации мастер-планов мы связываем мечту о будущем Дальнего Востока, о создании комфортных удобных условиях жизни для людей, об улучшении экологии, условий жизни», – заявил Юрий Петрович.

Также полпред добавил, что результаты конкурса озвучат во Владивостоке в третьей декаде июля. Мастер-планы городов Приморского края планируют представить президенту в сентябре на очередном Восточном экономическом форуме.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что в сентябре 2023 года на VIII Восточном экономическом форуме представят мастер-планы Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Арсеньева и Большого Камня. Самая высокая степень готовности – в столице Приморья, полностью завершены работы первого этапа, идет адаптация к очередной презентации.

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