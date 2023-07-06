Общественное пространство Третьяковки открылось в центре Владивостока

Торжественную церемонию открытия посетили представители FESCO, правительства края и администрации города. Фото: пресс-служба FESCO.

Общественное пространство Третьяковской галереи открылось во Владивостоке. Здесь жители и гости столицы Приморья смогут послушать лекции от московских специалистов галереи, познакомиться с современным искусством и узнать больше об истории самого знаменитого художественного музея России. Открытие состоялось в историческом здании Дальневосточного морского пароходства на Алеутской, 15, благодаря поддержке Транспортной группы FESCO.

У гостей и жителей дальневосточной столицы появилась еще одна возможность прикоснуться к искусству. Фото: пресс-служба FESCO.

На торжественной церемонии открытия заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковской галереи Татьяна Гафар рассказала о больших планах по использованию пространства. Помещение будет работать как культурно-просветительская площадка с библиотекой, зоной коворкинга, лектория и кинопоказов. В Третьяковку во Владивостоке можно будет зайти в гости, чтобы найти нужные книги об искусстве, познакомиться с единомышленниками и поучаствовать в образовательных мероприятиях.

– Мы начинали наше сотрудничество с FESCO в 2021 году с проекта «Третьяковка в движении». Выставка прошла успешно, но со временем мы поняли, что нашему проекту нужен порт. И сегодня мы обрели наш порт, нашу гавань. Для нас, московских сотрудников Третьяковской галереи, Владивосток – уникальная возможность понять, увидеть и ощутить масштабы нашей страны, – поделилась Татьяна Гафар.

Председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов отметил, что миссией Транспортной группы с момента основания Дальневосточного морского пароходства было привнесение культуры на Дальний Восток. Поэтому предоставление помещения для общественного пространства Третьяковки и финансовая поддержка – это продолжение славных традиций, заложенных еще с момента основания компании.

– Мы работаем над тем, чтобы не только наши сотрудники, но и жители Владивостока получали новые возможности в сфере культуры и искусства. Общественное пространство Третьяковской галереи позволит жителям нашего города прикоснуться к высокому искусству, пока строится Музейный комплекс на сопке Орлиное Гнездо, – сказал Андрей Северилов, Председатель Совета директоров FESCO.

Филиал Третьяковской галереи открыл свои двери для посетителей в дальневосточной столице. Фото: пресс-служба FESCO.

Важность подобных проектов отметил и глава Владивостока Константин Шестаков. Особенность культурного объекта в том, что FESCO и Третьяковка дают возможности и открывают новые двери жителям города и подрастающему поколению.

– Благодаря Транспортной группе FESCO у наших горожан появится возможность быть ближе к культурному наследию Третьяковской галереи. Спасибо, что у города есть такие вдумчивые серьезные партнеры, которые искренне хотят делать жизнь во Владивостоке лучше и привлекают сюда новые проекты, украшающие наш любимый город! – поблагодарил Константин Шестаков.

Никита Томилин, директор по коммуникациям ВМТП и начальник управления по внешним коммуникациям FESCO в регионах с Константином Шестаковым и Татьяной Гафар. Фото: пресс-служба FESCO.

Тесное сотрудничество FESCO и Третьяковской галереи в Приморском крае началось в 2021 году с открытия во Владивостоке интерактивной выставки «Третьяковка в движении», посвященной Павлу Михайловичу Третьякову и коллекции галереи. Также в конце 2021 года FESCO и Третьяковская галерея в рамках проекта «Выставка одного шедевра» показали жителям и гостям столицы Приморья картину Кузьмы Петрова–Водкина «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна»). Помимо этого, FESCO оказывает финансовую поддержку совместной магистерской программе Государственной Третьяковской галереи и Дальневосточного федерального университета – «Музейное дело».

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