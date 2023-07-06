Во Владивостоке в одном из общежитий нашли мертвой выпускницу

Следком разбирается в произошедшем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 6 июля, во Владивостоке девушка, вернувшись в свою комнату в общежитии, нашла мертвой 24-летнюю соседку. Та была выпускницей медицинского факультета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из комнаты девушка ушла всего на 15 минут, ей надо было в магазин. Когда она вернулась, то дверь комнаты оказалась заперта изнутри. Вскрыв дверь, она обнаружила соседку мертвой.

Редакция обратилась в СУ СК РФ по Приморскому краю, там рассказали, что обстоятельства смерти девушки уже выясняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ранее мертвой обнаружили 19-летнюю первокурсницу Светлану Куулар, которая приехала во Владивосток ради обучения в ДВФУ. Поисковые отряды нашли студентку ДВФУ спустя несколько дней. После осмотра лесополосы и береговой линии тело обнаружили в море, откуда до этого вытащили ее обувь.

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