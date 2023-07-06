В Уссурийске затопило несколько улиц и подземную парковку из-за сильнейших ливней

Машины затопило. Фото: Милана СОКОЛ

В Уссурийске сильные ливни затопили подземную парковку около автобусной остановки «7 ветров». Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. Вода водителям почти по колено. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Машины на парковке ушли под воду из-за осадков. Целая река стекла в помещение, из-за чего теперь выезд авто сильно затруднен.

Ранее в городе полицейские спасли женщину, авто которой утонуло во время ливней. Полицейские услышали крики о помощи со стороны туннеля. В воде виднелись включенные фары машины, погрузившейся в воду. В Уссурийске выпало более 96 миллиметров осадков – в полтора раза больше месячной нормы.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Уссурийске бушует непогода. Из-за разлива рек там ограничили дорожное сообщение между селами. Прокуратура контролирует ликвидацию последствий циклона в муниципалитете.

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