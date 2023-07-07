Из-за последствий циклона врачи не могли добраться до мальчика, потерявшего сознание на одной из баз отдыха

На помощь врачам отправились трое пожарных-спасателей на высокопроходимой пожарной машине. Фото: Telegram-канал Город В.

Обрушившийся на Приморье циклон принес немало бед жителям и гостям края. Весь вчерашний день соцсети пестрили фото и видео последствий стихии – затопленные улицы, ушедшие под воду машины, размытые дороги. В Шкотовском районе врачи никак не могли добраться до потерявшего сознание ребенка, машине перегородило путь поваленное дерево, пришлось вызывать пожарных, сообщает «Комсомольской правды – Владивосток»

6 июля поздно вечером на телефон единой диспетчерской службы-112 пришло сообщение, что на одной из баз в селе Лукьяновка Шкотовского района потерял сознание мальчик, у него начались судороги. Направленный по вызову экипаж «Скорой помощи» не смог добраться до места происшествия, так как после прошедшего циклона по дороге было невозможно проехать – путь автомобилю преградили упавшее на дорогу дерево и разлившийся ручей.

На помощь врачам отправились трое пожарных-спасателей на высокопроходимой пожарной машине. Они смогли прорваться по дороге и доставили медика к пострадавшему и, после проведения осмотра, вывезли его и ребенка к машине скорой помощи. В дальнейшем медики доставили маленького пациента в больницу Владивостока.

Напомним, накануне сотрудники вытащили из утонувшей в туннеле машины женщину и помогли ей добраться до суши.

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