Юрий Трутнев встретился со студентами ДВФУ и обсудил патриотическое воспитание

Во время встречи присутствующие обсудили также создание патриотического центра в кампусе ДВФУ. Фото: правительство Приморского края.

Полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев встретился со студенческим активом Дальневосточного федерального университета. Лейтмотивом встречи стало патриотическое воспитание молодежи. Об этом сообщает правительство Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ребята рассказали, что с самого начала военной спецоперации помогают участникам СВО и их семьям. Для этих целей создан отряд добровольцев «Помогаем СВОим», который включает в себя четыре волонтерские объединения: Центр подготовки волонтеров, Кооперация интеграции и творчества студентов с ОВЗ и инвалидностью, волонтеры-медики и волонтеры-допсихологи «НеНервы».

Деятельность студентов направлена на оказание помощи близким военнослужащих. Речь идет не только о моральной поддержке, но и о материальной – за все время ребята собрали и отправили в зону спецоперации 400 килограммов гуманитарной помощи. Для семей бойцов здесь, в Приморье, студенты проводят культурно-досуговые мероприятия в стенах ДВФУ – с участием артистов Приморской сцены Мариинского театра.

«Мы благодарны Юрию Петровичу Трутневу за высокую оценку воспитательно-патриотической работы, выстроенной в вузе, и поддерживаем идею, что патриотическое движение должно быть в каждом высшем учебном заведении России. Сегодня в ДВФУ реализована простая концепция – каждый сотрудник должен заниматься патриотической работой на своем уровне. Но наши студенты пошли еще дальше и решили сделать патриотические инициативы действительно глобальными, охватывающими все университетские сообщества Дальнего Востока. Активисты ДВФУ предложили создать Патриотический центр в кампусе, который позволит консолидировать усилия различных организаций и ведомств, повысит их сводную эффективность. Благодаря Патриотическому центру ДВФУ каждый студент на Дальнем Востоке сможет воплотить свои проекты во благо Родины», – подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул важность проводимой работы, в том числе помощи, которую ребята оказывают медикам.

«В крае курсы медсестер теперь будут проходить не 2,6 года, а 1,1 года. Это даст возможность увеличить количество среднего медицинского персонала, который очень нужен, в том числе для ухода за больными. Кроме того, в системе СПО, специализированных медицинских колледжах мы начали открывать для этого сестринские отделения», – отметил глава региона.

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