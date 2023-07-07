Спасатели вызволили мать и 11-месячного малыша из подтопленного дома в Уссурийске

Женщина с грудным ребенком осталась одна в подтопленном доме. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Утром пятницы, 7 июля, в пожарно-спасательную службу Уссурийска поступило обращение с просьбой оказать помощь матери с грудным ребенком. Женщина осталась одна в подтопленном доме. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спасатели прибыли к указанному адресу – двухэтажный дом в частном секторе на Лазо. Там их ждали женщина с малышом на руках. Их дом оказался подтоплен в результате прошедших накануне ливней. Ничего другого, кроме как эвакуировать семью, пожарным не оставалось.

На машине им удалось подобраться к дому, оттуда они вызволили женщину, перенесли ребенка на руках, а после перенаправили их на сушу. Пострадавшая выразила огромную благодарность своим спасителям, поблагодарив за отважный труд. О дальнейшей судьбе матери и ребенка ничего неизвестно.

Напомним, накануне по причине бушевавшей в крае непогоды автомобиль скорой помощи не смог добраться до базы отдыха, где стало плохо одному из отдыхающих детей. Мальчик потерял сознание. К ребенку отправились трое спасателей на высокопроходимой пожарной машине.

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