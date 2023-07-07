В Приморье разыскивают девушку, которая может быть дезориентирована

Тревогу забили спустя сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пропала 23-летняя девушка. Жительница села Вишневка вышла из дома и исчезла. Об этом сообщили волонтеры поискового сообщества «Примпоиск». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по имеющимся данным, Диана Рейн проживает в Спасском районе. 6 июля девушка ушла из дома на улице Новая и до сих пор не вернулась назад. Сейчас о ее местонахождении нет никакой информации.

Ориентировка на пропавшую. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Рост пропавшей около 162 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы. Девушка была одета в серую футболку, светлые шорты в мелкую серую клетку и розовые резиновые тапочки. Волонтеры также уточнили, что она может быть дезориентирована – одна из особых примет.

Всех, кто владеет информацией, просят традиционно обращаться в полицию или по телефонам волонтеров:

8 (42352) 2-30-77, 102 или 112 – полиция;

8 924 009 92 21, 8 914 721 22 32 – волонтеры (Telegram/WhatsApp)

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