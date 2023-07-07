ОТключения пройдут по причине планового ремонта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ряд отключений холодной воды прокатится по Владивостоку на следующей неделе, 12 июля. Об этом сообщает портал «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения 12 июля, в среду, начнутся с Зеленого Бульвара во Владивостоке. Здесь по причине плановых ремонтных работ будет отсутствовать вода с 03:00 до 20:00 часов.

В этот же день с 08:00 до 23:45 воды не будет в домах по следующим адресам:

Адмирала Юмашева, 2-26а; Адмирала Кузнецова, 54в, 62-72, 76; Аллилуева, 2-12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а; Баляева, 34-64; Братская, 13, 27, 34, 36, 38; Буссе; Верхняя; Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80, 80а, 80б, 84а; Высокая; Высоковольтная, 2, 3; Горная, 21, 25, 31-33а; Жариковская; Жигура, 2-6, 3, 18-26а, 42, 44, 48-54; Жуковского; Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12; Каплунова, 1, 3, 6; Карла Либкнехта, 10а, 34-40, 37; Карпинского; Карьерная; Карякинская, 18б, 18в, 24, 24а, 26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а; Ковальчука, 26; Котельникова, 1а, 1г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8-22, 13-17, 21, 24-30, 27, 29; Красного Знамени пр-т, 114-120а, 123-137, 149, 156, 156в, 158а, 160, 164, 164а, 164б; Луговая, 41-89а, 52-62а, 95а; Маньчжурская; Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16-24, 17а, 17; Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22-28, 25, 27, 27а; Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29-31а, 32; Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28; Матросская 6-я, 31; Матросская 7-я, 25, 33, 33а; Муравьева-Амурского, 21/23; Народный пр-т, 9-15; Невельского, 1а; Островского; Рабочая 9-я, 9; Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72; Рабочая 13-я, 12, 16; Руднева, 1-5, 4а 13в, 14, 17б; Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1; Сельская, 1-9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15; Славянская, 17, 18, 30, 30а; Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74; Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44, 23, 27, 31; Станичная; Тобольская, 8-14, 11, 23-31; Толстого, 30, 32, 32а, 38-52, 41-45; Тунгусская, 15-53, 20-30, 44-50, 59-69; Тюменская; Флотская 1-я, 56; Флотская 4-я, 37/39; Шепеткова, 37, 40, 46, 60; Шилкинская, 3, 4, 4а, 5-15, 6-16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42; Южная 3-я.

Отключения связаны с плановым ремонтом.

Также с 09:00 до 22:00 часов воду отключат и в домах по улицам:

Адмирала Кузнецова, 40-66, 45-53/1, 59, 61, 74, 78-92; Адмирала Юмашева, 7б, 10, 10а, 11, 11а, 11в, 12, 12а, 19, 24а-40, 35; Ватутина, 24; Каплунова, 5, 13, 15, 17, 23; Ладыгина, 2-6, 5-19; Луговая, 50, 50а, 50в, 64-74, 78; Нейбута, 24, 24а, 24б, 24в, 30, 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88, 137, 139, 141; Невельского, 19, 23а; Сабанеева, 8, 11-23, 14-24; Стрелковая, 46, 50; Террасная 4-я, 34-40; Террасная 5-я, 33, 35, 40, 43; Черняховского, 3- 21; Яблочкова, 55, 56-62.

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