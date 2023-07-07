Мониторинг качества воздуха в 2023 году подтвердил эффективность экозащиты «Восточного Порта»

Фото: Восточный Порт.

Результаты системного мониторинга за первое полугодие показали высокую эффективность работы пылеулавливающих установок в «Восточном Порту». Качество воздуха в границах деятельности предприятия соответствует требованиям санитарного законодательства РФ, подтвердили экологи Порта.

Всего с января по июнь была отобрана 3101 проба атмосферного воздуха, в том числе 1970 – в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) «Восточного», 897 – в местах выгрузки, сортировки и погрузки угля. Кроме того, сделано 234 замера промышленных газов около стационарных объектов на терминале и 13 измерений уровня шума на границах СЗЗ.

Мониторинг воздуха – составная часть собственной Программы производственного контроля предприятия. Круглогодично замеры воздуха проводятся сотрудниками санитарно-экологической лаборатории «Восточного Порта» с применением специального оборудования.

Экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы АО «Восточный Порт». Общая сумма инвестиций в природоохранные мероприятия с 2018 по 2023 год составляет 6,1 миллиарда рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.