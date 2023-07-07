В Приморье жителя Якутска обокрали новые знакомые – мигрант и двое его друзей из Уссурийска

Товарищи отправились за алкоголем и больше не вернулись. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Приморье сотрудники уголовного розыска задержали граждан, похитивших деньги с чужой банковской карты. Жертвой мошенников стал приезжий житель Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина приехал в Уссурийск на лечение и остановился в гостинице на Комсомольской. Там он познакомился с соседями – тремя местными жителями. По традиции, новые приятели устроили застолье. Когда алкоголь кончился, гость дал товарищам свою банковскую карту, сообщил пин-код и попросил сходить в магазин за добавкой. Но кто же знал, что после этого он больше не увидит ни соседей, ни карты, ни выпивки. Более того, вместе с приятелями со счета пропала и кругленькая сумма в размере 200 тысяч рублей. Об этом мужчина узнал из СМС от банка.

Сотрудники полиции злоумышленников отыскали быстро. Ими оказались двое иностранных граждан 22 и 24 лет, а также их 22-летний друг из Уссурийска. Воришек сразу же задержали, доставили в отделение полиции, где они во всем признались. Из 200 пропавших тысяч рублей при себе у них было только 93 000. Все остальное они уже успели потратить.

Как оказалось, 24-летний иностранец с февраля 2023 года и вовсе незаконно находится на территории России и по решению суда он вообще уже давно должен был уехать. Но мужчина продолжил нахождение в РФ в статусе нелегального мигранта – пока его не задержали.

«Заведено уголовное дело по признакам кражи, совершенной с банковского счета. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении двух фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их подельник находится под домашним арестом», – уточнили в полиции.

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