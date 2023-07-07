В Приморье на следующей неделе продолжатся ливни с грозами

Приморье окажется под влиянием фронтальных разделов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики «Примгидрометцентра» рассказали о том, что в начале следующей рабочей недели погода будет нестабильной. Ожидается, что по всей территории края пройдут ливни с грозами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В континентальных районах создадутся условия для развития конвективной облачности, местами пройдут кратковременные ливни с грозами. Минимальная температура +12…+19 °C, максимальная +26… +33 °C. На побережье очаги тумана и мороси, +18...+25 °C.

«Уже в среду Приморье окажется под влиянием фронтальных разделов, дожди разной интенсивности пройдут на большей территории. Температурный фон станет немного ниже, чем накануне», – добавили синоптики.

Во Владивостоке в понедельник и вторник будет туман и морось, которые ослабеют днем. Ночью +16…+19 °C, днем +19…+23 °C.

В среду погода станет хуже, будет облачно и дождливо. Минимальная температура +15…+17 °C, максимальная +17…+20 °C. Свежий юго-восточный ветер.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что прошедший циклон вновь затруднил движение на дорогах в пяти муниципалитетах края – сотрудники служб уже восстанавливают дорожное полотно с помощью спецтехники.

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