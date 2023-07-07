Юрий Трутнев призвал улучшать производство военного снаряжения и оборудования

Трутнев интересовался соотношением стоимости и эффективности оборудования. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Во Владивостоке полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел встречу с инвесторами ТОР «Патриотическая», на которой призвал производить не просто снаряжение для СВО, а лучшее оборудование. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Боевые действия – конкурентный процесс, в нем выигрывает и воля людей, но и техническое обеспечение играет значительную роль. Главная задача, стоящая перед нами, остается неизменной: мы должны победить. Только тогда можно будет говорить о дальнейшем развитии и процветании Дальнего Востока и всей нашей страны», – отметил встречу Юрий Трутнев.

Он также осмотрел в рамках встречи беспилотные летательные аппараты, которые производятся на предприятиях Приморья. Трутнев интересовался соотношением стоимости и эффективности оборудования и обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и руководством предприятий необходимость разработки и внедрения курса для обучения управления дронами. Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Трутнев побывал в ДВФУ и встретился со студентами. На встрече Юрий Петрович заявил, что считает правильным заменить проректоров по воспитательной работе тех вузов, где отсутствует патриотическое движение

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