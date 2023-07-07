Привезли полотна величайших художников: Третьяковка зашла на Дальний Восток

Торжественное открытие. Фото: ХОЛОША Кристина.

Один из самых известных музеев России и мира зашел на Дальний Восток. Теперь историческое здание на Алеутской, 15, построенное в 1909-1910 годах, вместило в себя еще больше «культуры». Здесь с 7 июля открылось общественное пространство Третьяковской галереи! В честь этого запланирована образовательная программа: лекции, дискуссии, мастер-классы для всей семьи. «Комсомольская правда – Владивосток» побывала там и готова рассказать о том, что ждет посетителей.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ У НАС ДОМА

Идея проекта появилась еще в 2021 году, вместе с первым проектом на Спортивной набережной города Владивостока – «Третьяковка в движении». Именно тогда у жителей города проснулся интерес к отечественной живописи, который вызывают просветительные программы Третьяковской галереи. Кстати, общественным пространством музей не ограничится. Экспозиции из самой Третьяковки позднее будут размещать в музейно-выставочном комплексе на Орлиной сопке, который откроют в 2024 году. Об этом «КП» писала в отдельном материале.

«Должен быть берег, должен быть порт, надо пришвартоваться. И сегодня благодаря транспортной группе FESCO, филиалу Третьяковской галереи в городе Владивосток, моим коллегам, появилось это пространство, над которым мы трудились в течение года. Результат показывает, что можно объединять нашу страну даже несмотря на расстояния. Спасибо за то, что мы – у вас в гостях, а вы – у нас дома», – прокомментировала накануне, 6 июля, Татьяна Гафар, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств.

На торжественном открытии со словами также выступили Елена Бронникова, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края, и Николай Чвертко, временно исполняющий обязанности по должности директора филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

Фото: ХОЛОША Кристина

Подарком на открытие стала культурно-просветительская программа: с 7 по 9 июля пройдут циклы лекций: «Третьяковская галерея – история, судьбы, коллекция», «Живые картины»: современное искусство в собрании Третьяковской галереи», а также мастер-классы для семейной аудитории: «Как корабль назовешь», «Васнецов. Сказки художника», «Мастерская Коллажа». С полной программой можно ознакомиться в социальных сетях проекта. Кстати, все мероприятия бесплатные, но не забудьте предварительно зарегистрироваться на участие: https://web.telegram.org/k/#@tretyakovgalleryvvo

СЮДА ПРИХОДИЛИ ЖЕНЫ МОРЯКОВ

Почему выбрано именно это здание? В 1910-х годах в нем располагалась главная контора Торгового дома «Бриннер, Кузнецов и Ко». В советское время здание перешло во владение Дальневосточного морского пароходства. Сейчас в нем находится офис Транспортной группы FESCO, которая предоставила для общественного пространства помещение площадью 120 квадратных метров. Ранее в здании также находился почтовый пункт № 19.

«В этих помещениях очень светлая и добрая аура. Вдумайтесь, совсем недавно сюда приходили жены, семьи моряков. Они могли написать телеграмму, сообщить о значимых событиях и получить обратную связь от своих любимых, находящихся в море. Сам факт наличия этой доброй ауры – хороший знак», – напомнил глава Владивостока Константин Шестаков.

Интересно, что корабли Транспортной компании FESCO носили имена художников: Николая Рериха, Бориса Кустодиева, Бориса Иогансона и многих других. Благодаря архивам Дальневосточного морского пароходства работникам Третьяковской галереи во Владивостоке удалось изучить взаимосвязь истории живописи на Дальнем Востоке и морского транспорта. Так родилась первая экспозиция в пространстве – «Искусство логистики – логистика искусства», с которой уже можно знакомиться всем желающим.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Помимо презентации проекта спикеры объявили о совместной программе дополнительного образования от Дальневосточного федерального университета и Третьяковки. Первые выпускники уже трудятся в галереях Владивостока, в том числе работниками нового общественного пространства.

Общественное пространство будет открыто в будние дни со вторника по четверг с 10 утра до 19 вечера, пятница, суббота, воскресенье – с 10 утра до 20 вечера. Помещение оборудовано зоной лектория с проектором, библиотекой с изданиями об искусстве и живописи, бесплатным wi-fi. В общем, созданы все условия для комфортного и главное – вдохновляющего досуга. Кстати, дизайн пространства разработан дальневосточной командой – студией Алексея Лаптева «LPTV DESIGN». Элементы отсылают к морской тематике.

Следующим шагом сближения владивостокского и московских филиалов станет открытие культурного центра на Орлиной сопке в 2024 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.