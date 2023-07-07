«Погружение» в прекрасное: во Владивостоке пройдет фестиваль-лаборатория современного театра

Экскурсовод проведет участников по «Миллионке» и Светланской. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство культуры и архивного дела Приморского края совместно с Приморским краевым театром молодежи организуют Всероссийский фестиваль-лаборатория современного театра «Погружение». В течение трех недель, начиная с 8 июля, любой желающий сможет познакомиться с определенным жанром театрального искусства: «Site-Specific», «Театр для детей и подростков», а также «Театры Дальнего Востока».

Для участников фестиваля «Погружение» организаторы подготовили программу, в которую входят лекции от экспертов, критиков и драматургов из крупных городов России, эскизы, спектакли, экскурсии, обсуждения и образовательные лаборатории.

Программа фестиваля стартует в 12:00 у главного входа в Театр молодежи, экскурсовод Лидия Новинская проведет участников по «Миллионке» и Светланской, расскажет о первом театре Владивостока, о восточных театрах, о первых «панках» и о многом другом.

В 16:00 в ДК «Профсоюзов» театральный критик Александрина Шаклеева проведет лекцию «Город зовет: как и зачем театр выходит из театрального пространства», в ней приглашенный эксперт расскажет о сайт-специфик театре: о том, как, зачем и когда театр стал выходить в альтернативные пространства. Будут показаны примеры как зарубежной, так и российской практики.

В 19:30 по улицам Владивостока, начиная с Театра молодежи, заканчивая Амфитеатром на спортивной набережной, пройдет Спектакль-променад, в рамках которого актеры Театра молодежи и зрители, устроят представление, образуя своеобразный уличный театр.

А завершится первый день фестиваля «Погружение» выступлением музыкальных групп Tes'la и Starcardigan.

Полную программу фестиваля можно посмотреть в афише на сайте Приморского театра молодежи.

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