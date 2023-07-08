До 33 градусов жары ожидается в Приморье 8 июля

Во Владивостоке температура воздуха +21...+23°C, в пригороде до +26°C. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В субботу, 8 июля, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду на ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют жару до 33°C, южный умеренный ветер, а также небольшой дождь для некоторых районов. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице утром туман и морось, ветер возьмет направление с юго-востока, умеренный. Температура воздуха +21...+23°C, в пригороде до +26°C.

В соседнем Уссурийске переменно облачно, но без осадков. Ветер здесь слабый, после обеда умеренный южный. Температура не намного, но выше: +26...+28°C.

В Находке утром туман, целый день преимущественно без осадков. Ветер возьмет направление с юго-востока, умеренный, утром слабый. Температура воздуха +25...+27°C.

По данным специалистов, вода в Амурском заливе сегодня +21°C, в заливе Посьета +21°C, в бухте Находка +18°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.