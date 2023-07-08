«Соллерс» возвращается во Владивосток с 17 июля

Сам завод фактически простаивал с мая 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания Sollers возобновляет работу во Владивостоке. Уже 17 июля с конвейера на переименованном заводе бывшего совместного предприятия «Соллерс» и «Мазда» сойдет пилотная партия новой линейки пикапов под брендом автомобилестроительной группы. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В России «Соллерс» уже продает линейку линейку LCV моделей Atlant и Argo. Они еще в конце 2022 года сменили группы автомобилей Ford Transit – когда американский «Форд» ушел из страны.

На потом производство новых пикапов поставят в сентябре, тогда же состоится и презентация авто. В будущем в «Соллерс» планируют расширить линейку выпускаемых автомобилей на площадке во Владивостоке.

«Переговоры на этот счет активно ведутся с потенциальными китайскими партнерами», - отметили в пресс-службе.

О том, что завод «Мазда Соллерс» возобновит производство во Владивостоке в августе 2023 года, мы уже писали ранее. Mazda прекратила поставки во Владивосток в марте 2022 года. Из-за логистических трудностей ПАО «Соллерс» решило переориентировать бизнес. По неподтвержденной информации, на заводе планируют производить кроссоверы китайской Cherry. Руководство рассчитывает на замещение линейки Mazda – речь о популярных CX5, CX9.

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