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НовостиВладивосток8 июля 2023 1:41

В полуоткрытый люк в Находке едва не провалился маленький ребенок

Жителей предупредили об опасности в одном из популярных мест отдыха
София МИХАЙЛОВА
Сквер, где расположен люк, пока еще официально не открыт, сообщают местные жители.

Сквер, где расположен люк, пока еще официально не открыт, сообщают местные жители.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Находки предупредили об опасности на набережной озера в Находке. Неравнодушная девушка рассказала и показала, где находится опасный люк. По ее словам, туда чуть не провалился малыш. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по словам местной жительницы, на набережной озера Соленое, напротив церкви, расположился канализационный люк, крышка на котором совсем не закреплена. Из-за этого маленький ребенок едва не рухнул в глубокую яму.

Детей и родителей просят быть внимательными на прогулках – рядом с опасным местом, кстати, расположена детская площадка, которая так популярна среди местных. Но при этом в паблике Nhk_off в Telegram сообщают, что официально сквер для прогулок еще не открыт.

На крышку люка положили несколько булыжников. Судя по всему, чтобы на него никто не наступал.

Ранее мы уже рассказывали историю о том, как во Владивостоке ребенок провалился в открытый люк по дороге из школы. Девочка, увлекающаяся спортом, успела сориентироваться и ухватилась за края колодца, на помощь к юной горожанке подоспел отец, встречающий ее со школы.

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