В полуоткрытый люк в Находке едва не провалился маленький ребенок

Сквер, где расположен люк, пока еще официально не открыт, сообщают местные жители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Находки предупредили об опасности на набережной озера в Находке. Неравнодушная девушка рассказала и показала, где находится опасный люк. По ее словам, туда чуть не провалился малыш. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по словам местной жительницы, на набережной озера Соленое, напротив церкви, расположился канализационный люк, крышка на котором совсем не закреплена. Из-за этого маленький ребенок едва не рухнул в глубокую яму.

Детей и родителей просят быть внимательными на прогулках – рядом с опасным местом, кстати, расположена детская площадка, которая так популярна среди местных. Но при этом в паблике Nhk_off в Telegram сообщают, что официально сквер для прогулок еще не открыт.

На крышку люка положили несколько булыжников. Судя по всему, чтобы на него никто не наступал.

Ранее мы уже рассказывали историю о том, как во Владивостоке ребенок провалился в открытый люк по дороге из школы. Девочка, увлекающаяся спортом, успела сориентироваться и ухватилась за края колодца, на помощь к юной горожанке подоспел отец, встречающий ее со школы.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке женщина разбилась насмерть, провалившись в люк

Спасатели смогли только достать тело погибшей из канализации (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.