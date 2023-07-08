Восьмикилометровую пробку собрала авария на трассе в Приморье

Последствия аварии. Фото: служба аварийных комиссаров «Автогарант».

Серьезная авария произошла в Приморье в субботу, 8 июля. В результате ДТП машина перевернулась и приземлилась на крышу. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по имеющимся данным, столкновение произошло в районе поворота на Тавричанку, Надеждинский район Приморья. Toyota Vitz выезжал со второстепенной и не пропустил Subaru Forester, который ехал в сторону Уссурийска, в результате чего авто столкнулись, а Forester перевернулся. Информация о пострадавших пока отсутствует, редакция продолжит следить за развитием событий. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Второй участник аварии. Фото: служба аварийных комиссаров «Автогарант».

Из-за ДТП на трассе в обе стороны образовалась огромная пробка. Восьмикилометровый затор тянется со стороны Владивостока в сторону Уссурийска. Автомобилистов просят быть внимательными на трассе и выбирать альтернативный маршрут.

Пробка в обе стороны. Фото: Дпс - контроль.

Напомним, еще одна серьезная авария накануне произошла в селе Екатериновка. Там неуправляемый джип снес автобусную остановку, пострадал водитель.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.