Приморцы массово проходят диспансеризацию в 2023 году

Для крупных трудовых коллективов предусмотрены выездные бригады. Фото: Анастасия Осипова

Более 200 тысяч приморцев уже прошли диспансеризацию с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из 204 371 человека у 10 тысяч приморцев врачи в ходе диспансеризации выявили заболевания на ранней стадии. В министерстве здравоохранения уточнили, что рекомендуют пройти обследование всем тем, кто не делал этого уже больше года. Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства, прикрепления.

Для крупных трудовых коллективов предусмотрены выездные бригады, которые сами приедут и проведут первый этап диспансеризации – забор крови на анализ, измерение объемво вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, определение степени насыщения крови кислородом, кардиограмма.

Тем, кому это понадобится, медики выпишут направление в поликлинику на флюорографию, маммографию и другие обследования, которые будут необходимы в соответствии с возрастом пациента.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.