Буйный житель Владивостока расколотил входную дверь одного из клубов в центре

Акт вандализма попал на камеру наружного видеонаблюдения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бурная ночь с пятницы на субботу дает о себе знать. Ранним утром 8 июля неизвестный мужчина разбил входную дверь одного из заведений во Владивостоке. Все происходящее попало на камеры наблюдения. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По какой причине молодой человек налетел на дверь одного из заведений на Адмирала Фокина – пока неизвестно. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале HARDКОРЮШКА, видно все от начала до конца: парень, шатаясь, поднялся по лестнице и стал стучать в закрытую дверь. Ногой. Казалось, хрупкая стеклянная конструкция до последнего сопротивлялась решительному владивостокцу, однако последний удар не выдержала и разбилась.

Парень, когда увидел результат своих деяний, сразу же поспешил покинуть место происшествия. Но это ему мало что дало: весь акт вандализма попал на камеру наружного видеонаблюдения.

«По видео не совсем понятно, но, кажется, на его руках и рубашке кровь. Тоже это увидели?» - пишут в социальных сетях.

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