Губернатор Приморского края поздравил земляков с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей края с Днем семьи, любви и верности. Губернатор произнес очень важные слова. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Олег Николаевич подчеркнул, что со стороны краевого правительства семьям оказывается вся возможная поддержка – в бюджете на эти цели в 2023 году запланировано более 10 миллиардов рублей. В их числе единовременные и ежемесячные выплаты, региональный материнский капитал, социальная помощь на покупку жилья или машины для многодетной семьи и другие меры поддержки, которыми на сегодняшний день пользуются почти 60 тысяч приморских семей.

Не забыл губернатор и о тех, кого тепло семьи и родного дома согревает в зоне специальной военной операции. Пока бойцы защищают Родину, здесь, в Приморье, их семьи окружают заботой и вниманием: для ребят организовано бесплатное питание в школе, посещение кружков и секций, в приоритетном порядке предоставляются места в детских садах и путевки в оздоровительные лагеря, а филиал фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе Президента России Владимира Путина, помогает решать самые разные вопросы в режиме «одного окна».

«Всесторонняя поддержка семьи – это вопрос государственной безопасности и будущего нашей страны. Россия не раз переживала непростые времена, и именно семейные ценности, любовь и верность друг к другу помогали побеждать и достигать успехов. Дорогие друзья, в этот прекрасный праздник я от всей души желаю вам сохранять взаимопонимание с теми, кто дорог, беречь связь с детьми и с благодарностью относиться к старшему поколению. Добра и мира в каждый дом!» – поздравил приморцев с праздником Олег Кожемяко.

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