В правительстве озвучили, сколько семей из Приморья получают единое пособие

Родители более 85 тысяч детей получают единое пособие в Приморье. Фото: Правительство Приморского края

Родители более 85 тысяч детей получают единое пособие в Приморье. На эти цели направлено 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Единое пособие появилось с 1 января 2023 года, чем заменило ряд действовавших ранее ежемесячных пособий и выплат – на первого и третьего ребенка до трех лет, на детей от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет, а также пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Единое пособие могут получать семьи с детьми, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума в регионе проживания. В 2023 году он равен 17 106 рублей. Размер единого пособия зависит от доходов семьи и может составлять как 50% и 75%, так и 100% от прожиточного минимума.

Для беременных женщин сумма пособий устанавливается в размере 18 646 рублей, что равно 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. Соответственно, 75% = 13 984 рублей, 50% = 9 323 рубля.

Если при назначении пособия в размере 50% доход на одного человека в семье оказывается меньше величины прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75% – в этом заверили специалисты. Если же и после этого средний доход семьи не достигает прожиточного минимума, устанавливается пособие в максимальном размере.

Напомним, что учитывается доход и имущество всех членов семьи: заявителя, законного супруга (супруги), несовершеннолетних детей и детей, находящихся под опекой, а также детей до 23 лет, если они учатся на очном отделении.

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