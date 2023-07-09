Один из самых «многодетных» округов: по миллиону рублей получили почти 200 семей в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пилотный проект по выплате миллиона рублей стартовал в Приморском крае зимой 2023 года – и уже появились данные об успехе программы. Более 186 семей получили эту материальную помощь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С января 2023 года сумму можно потратить на погашение ипотеки. Ранее она составляла 450 миллиона рублей, однако была увеличена за счет средств из федерального бюджета. Часть оплатит региональная казна, часть денег дает государство.

Приморцы подали уже 296 заявок на выплаты, и 186 семьям одобрили выплату.

«Для получения такой суммы при рождении третьего ребенка необходимо учитывать, что ребенок должен родиться именно в текущем году, члены семьи должны быть гражданами РФ и прописаны в Приморском крае, у семьи должен быть ипотечный кредит, так как средства целевые», – рассказывали в пресс-службе краевого правительства ранее.

Росстат отмечает, что Дальний Восток – один из самых многодетных федеральных округов России. Как отметила Вера Щербина, председатель приморского правительства, на очередной конференции «Демографические развитие Дальнего Востока и Арктики» в Благовещенске, в этом году на выплату могут рассчитывать около 840 семей. Ожидается, что матпомощь увеличит на 4,2 тысячи младенцев количество детей в многодетных семьях.

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